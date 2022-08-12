Красноярских автомобилистов просят не блокировать въезд на «Столбы»

Многие жители Красноярска уже вернулись из отпусков и в свободное время массово отправляются в нацпарк «Красноярские Столбы». Увеличение туристического потока серьезно осложнило проезд к кордону Лалетино.

Автовладельцы паркуют свои машины вдоль Лалетинской дороги, создавая тем самым небезопасные условия для пешеходов и трудности для проезда спецслужб, туристических автобусов.

Более того, многие водители хаотично оставляют свои транспортные средства, блокируя проезд и проход в нацпарк «Красноярские Столбы». И это при том, что стоянка там запрещена. В этой связи руководство национального парка призывает автомобилистов не парковать свои машины на дороге к Лалетино в два ряда.

Фото: © vk.com/npkrasstolby