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Пропавшие под Красноярском вертолёты приземлились

Главная Общество
Красноярск
09:27 12 Августа 2022
общество, происшествия, вертолет
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Два пропавших частных вертолёта Robinson R44 нашлись в Красноярском крае и благополучно приземлились, сообщает ТАСС со ссылкой на координационный центр поиска.

Отметим, что 11 августа в 17:00 с органом обслуживания воздушного движения не вышли на связь пилоты двух вертолётов Robinson 44. Они летели к озеру Хантайское, расположенному на полуострове Таймыр. На борту находились шесть человек, в том числе два пилота. Экипажи сообщили, что о нормальной обстановки и продолжили полёт.

По факту инцидента Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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