Выходные порадуют красноярцев теплом перед предстоящим похолоданием

В Красноярске предстоящие выходные станут последними теплыми днями августа. Затем красноярцев ожидает по-настоящему осенняя погода. Уже на следующей неделе температура воздуха днем опустится до +12°C…+14°C.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 13 августа, ночью столбик термометра покажет +11°C, днем +25°C. В первый выходной день жителей города ожидает ясная и солнечная погода.

В воскресенье погода немного испортится и пойдет небольшой дождь. Несмотря на это ночью будет +12°C, днем – около +23°C. Добавим, что следующая неделя будет по-осеннему холодной и дождливой.

Фото: © Никита Алексеев