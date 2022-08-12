4 человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Березовском районе

В Красноярском крае в четверг, 11 августа, в вечернее время в Березовском районе произошла авария с участием сразу трех машин – BMW, Honda и Chevrolet. В этом ДТП погибли три человека.

По официальным данным, погибшими оказались водитель и три пассажира Honda. Водителя Chevrolet с травмами доставили в больницу.

Согласно предварительным данным, причиной данного автопроисшествия, закончившегося гибелью нескольких человек, стал выезд Honda на встречку. Отметим, что водитель иномарки также превысил скоростной режим.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости