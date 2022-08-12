12 августа
Красноярск
погода +19 °C
60.62
 
€ 62.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

4 человека погибли в ДТП с тремя автомобилями в Березовском районе

Главная Общество
Красноярск
08:34 12 Августа 2022
авария, дтп, гибдд, в красноярском крае, погибшие
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае в четверг, 11 августа, в вечернее время в Березовском районе произошла авария с участием сразу трех машин – BMW, Honda и Chevrolet. В этом ДТП погибли три человека.

По официальным данным, погибшими оказались водитель и три пассажира Honda. Водителя Chevrolet с травмами доставили в больницу.

Согласно предварительным данным, причиной данного автопроисшествия, закончившегося гибелью нескольких человек, стал выезд Honda на встречку. Отметим, что водитель иномарки также превысил скоростной режим.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Самолет Москва – Южно-Сахалинск совершил экстренную посадку в Красноярске

Самолет Москва – Южно-Сахалинск совершил экстренную посадку в Красноярске

12 Августа 2022 г.
Одному из пассажиров стало плохо
Новости Красноярска: В Красноярске владелец табачного павильона заплатит штраф за продажу сигарет 16-летнему

В Красноярске владелец табачного павильона заплатит штраф за продажу сигарет 16-летнему

12 Августа 2022 г.
Штраф – 40 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярске появился претендент на пост мэра

В Красноярске появился претендент на пост мэра

12 Августа 2022 г.
Михаил Пашин подал первую заявку
Новости Красноярска: В Красноярском крае первые дома для пострадавших во время майских пожаров сдадут в ближайшее время

В Красноярском крае первые дома для пострадавших во время майских пожаров сдадут в ближайшее время

12 Августа 2022 г.
Об этом рассказал Александр Усс
Новости Красноярска: Пропавшие под Красноярском вертолёты приземлились

Пропавшие под Красноярском вертолёты приземлились

12 Августа 2022 г.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку
Новости Красноярска: В Красноярске начинает вещание «Первое Интернациональное Радио»

В Красноярске начинает вещание «Первое Интернациональное Радио»

12 Августа 2022 г.
Город становится вторым эфирным городом-«миллионником» в дружной семье ПИ FM
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края ушёл в отставку

Руководитель агентства по развитию северных территорий Красноярского края ушёл в отставку

11 Августа 2022 г.
На эту должность он был назначен в 2020 году
Новости Красноярска: В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист

В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист

8 Августа 2022 г.
В ДТП виноват водитель автомобиля, не пропустивший мотоцикл
Новости Красноярска: И.о. мэра Красноярска Владислав Логинов рассказал о своём участии в конкурсе

И.о. мэра Красноярска Владислав Логинов рассказал о своём участии в конкурсе

9 Августа 2022 г.
4 августа официально начался приём заявлений от кандидатов, которые хотят стать главой
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru