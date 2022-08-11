В Красноярске полным ходом идёт ремонт дорог

Неудовлетворительное состояние дорог — одна из давних бед России. Между тем, нельзя не признать — в последние годы активно проектируются, реконструируются старые дороги, строятся новые, в том числе и в Красноярске. В этом году объём работ по сравнению с прошлым годом в городе увеличился.

Задачи, поставленные на этот год в Красноярске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», в настоящее время выполнены на 41 %. В этом году на реализацию нацпроекта в городе направлено 720 млн рублей из краевого и городского бюджетов.

На сегодняшний день общее кассовое исполнение — 178 млн руб. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют четыре улицы.

Так, работы приняты по ул. Красной Армии (22,6 млн руб.), ул. Пограничников (139,6 млн руб.), ул. Абытаевская (15,6 млн руб.).

На ул. Пограничников ведётся приёмка работ и уборка прилегающей территории. Ремонт проводили на участке проезжей части от Ястынской до Пограничников, 2. Специалисты подрядной организации заменили асфальтобетонное покрытие, бортовые камни, провели ремонт тротуаров. Специалисты сформировали 16 карманов для остановок общественного транспорта и оборудовали переходы для пешеходов.

Также в рамках работ был проведён перенос опор контактной сети троллейбусов, установлены новые остановочные павильоны, светофоры и пешеходные ограждения.

Отметим, что перекресток ул. Пограничников и Башиловская был модернизирован для обеспечения доступа на Башиловскую и создания возможности левого поворота на выезде спорткомплекса «Сокол».

На ул. Красной Армии участки разбиты на четыре этапа и находятся в разной степени готовности. Там ремонт завершат к 15 ноября.

Полным ходом идут работы на ул. Абытаевской. Сейчас ведутся демонтажные работы, по разработке грунта и устройству основания дороги из ПГС. Там устанавливают новые опоры освещения, бортовые камни, поребрику. Занимаются покрытием тротуаров, монтажом системы ливневой канализации, которые будут полностью связывать мкр. Покровский. Сроки завершения работ - 15 октября. В транспортной инфраструктуре мкр. Покровский, ул. Шахтёров, Советского и Центрального районов улица очень важная, ведь автомобилисты старались объехать заторы на основных магистралях.

Только стартовал ремонт на ул. Волжской. Контракт заключён 1 августа, ведутся подготовительные работы. Специалисты должны будут провести восстановление дорожного покрытия, обновить остановки, тротуар, бортовые камни. Также будет расширена проезжая часть до четырёх полос. Комплекс работ предполагает установку ливневок и дождеприемных колодцев, что решит проблему с водой на дороге. В общей сложности ремонт будет проведен на 1,78 км улицы – от Мичурина до Аральской. Работы там должны будут завершить до 17 октября.

Кроме этого, работы ведут на трёх мостах через р. Качу. На каждом из них проведут полную или частичную замену балок, конструкций, сделают новую проезжую часть. Также предстоит отремонтировать путепровод по ул. Мичурина через Красраб, лестничные сходы, обновить пешеходные тоннели. Отметим, что мост на Мичурина — самый большой мост и существуют определённые сложности в его ремонте, так как он давно не ремонтировался.

Исполняющий обязанности мэра Владислав Логинов проинспектировал ход капремонта улицы Абытаевской.