В Красноярске на ремонт дорог потратят 720 млн рублей

Задачи, поставленные на этот год в Красноярске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в настоящее время выполнены на 41 %. В 2022 году на реализацию нацпроекта в городе направлено 720 млн рублей из краевого и городского бюджетов.

Так, работы приняты по ул. Красной Армии (22,6 млн руб.), ул. Пограничников (139,6 млн руб.), ул. Абытаевская (15,6 млн руб.).

На ул. Пограничников ведётся приёмка работ и уборка прилегающей территории. На ул. Красной Армии участки разбиты на четыре этапа и находятся в разной степени готовности. Там ремонт завершат к 15 ноября.

Полным ходом идут работы на ул. Абытаевской: демонтаж, разработка грунта и устройство основания дороги из ПГС. Там устанавливают новые опоры освещения, бортовые камни, поребрику. Занимаются покрытием тротуаров — пешеходная зона здесь будет достаточно комфортная, широкая, удобная и для мам с колясками. Кроме того, монтируют системы ливневой канализации, которые будут полностью связывать мкр. Покровский. Сроки завершения работ — 15 октября.

— Ремонт дороги на ул. Абытаевской — долгожданный. Много лет здесь планировали выполнить работы. Конечно, есть определённые сложности, связанные с большим количеством частных домов, ведь необходимо везде сделать заезды и, чтобы они были удобны каждому домовладельцу, — рассказал исполняющий обязанности мэра Красноярска Владислав Логинов. — Повлияли на сроки производства работ, дополнительно выявленные 24 кабельные линии, не предусмотренные проектом. Всё же считаю, что работы будут выполнены вовремя и с надлежащим качеством. Сейчас на ул. Пограничников ведётся приёмка работ, уверен, что запросы жителей, безопасность и качество проезжей части удовлетворены. Важный объект — ул. Красной Армии. Ещё один участок Центрального района станет любим красноярцами. Подрядчик старается работать с надлежащим качеством. Наши промежуточные контроли говорят о том, что на объекте всё будет достаточно комфортно и удобно. Объект идёт на 20-25 дней с опережением графика. Считаем, что завершат все работы вовремя и с надлежащим качеством. Все этапы выполнения работ соответствуют сегодняшним запросам.

Кроме того, отметим, что только стартовал ремонт на ул. Волжской. Контракт заключён 1 августа, ведутся подготовительные работы. Ремонт там завершат до 17 октября.

Также работы ведут на трёх мостах через р. Качу. На каждом из них проведут полную или частичную замену балок, конструкций, сделают новую проезжую часть. В этом сезоне предстоит отремонтировать путепровод по ул. Мичурина через Красраб, лестничные сходы, обновить пешеходные тоннели.