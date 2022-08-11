Новая ПЦР-лаборатория заработала в Минусинске

В Красноярском крае появилась еще одна ПЦР-лабораторию. Медучреждение открыли на базе Минусинской межрайонной больницы. Уже 27 июля лаборатория приняла первые биологические пробы и в этот же день специалисты провели необходимые исследования.

В краевом правительстве отметили, что ежедневно в новом медучреждении может проводиться до 400 исследований на наличие коронавирусной инфекции. В лаборатории проводят исследования не только на наличие ковида, но и на ВИЧ/СПИД, гепатит и т.д. Стоимость лаборатории – 34,9 млн рублей. Из которых 26 млн были выделены известным меценатом Хазретом Совменом.

Зампредседателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов сказал, что на протяжении двух лет регион ведет борьбу с пандемией COVID-19. Еще два года назад в крае была только одна подобная лаборатория. Отметим, что глава региона Александр Усс поставил задачу обеспечить санитарную безопасность в Красноярском крае и увеличить охват лабораторными исследованиями. Таким образом, новая ПЦР-лаборатория стала 19 на территории региона.

Благодаря ее созданию отсутствует необходимость в отправке материалов в Красноярск. Теперь исследования проводятся на месте и результаты можно узнать в течение дня.

Как отметил министр здравоохранения края Борис Немик, в новой лаборатории можно проводить любые вирусологические исследования. Также он рассказал о том, что на данный момент реализуется план по укреплению инфекционной и лабораторной служб для отражения инфекционных угроз.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости