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Пропавшую 15-летнюю девочку разыскивают в Красноярске

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Красноярск
17:30 11 Августа 2022
в красноярске, пропавшие, подросток, поиск
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В Красноярске ведутся поиски пропавшей 15-летней девочки. Накануне около 17:40 она ушла из дома, расположенного на проспекте Свободный. В социальных сетях волонтерского движения «Поиск пропавших детей» отмечают, что рост подростка 1 м 67 см, она худощавого телосложения с длинными русыми волосами. Также известно, что пропавшая сутулится.

В день пропажи на ней была футболка серого цвета с черными спортивными штанами. Располагающих информацией о месторасположении девочки-подростка просят звонить по номерам: 8 (391) 249-01-48, «112» или 8-950-99-66-066.

Фото: © vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

 

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