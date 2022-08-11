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Вандалы сломали в парке на правобережье Красноярска элементы уличного благоустройства

Главная Общество
Красноярск
14:50 11 Августа 2022
в красноярске, город, благоустройство, вандализм
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На правобережье Красноярска неизвестные разломали элементы уличного благоустройства. Акт вандализма произошел в парке за ДК имени 1 мая. Об инциденте корреспонденту Sibnovosti рассказали в пресс-службе молодежного ИТ-центра. 

Вандалы сломали в парке на правобережье Красноярска элементы уличного благоустройства

«Сколько было сломано табличек не подскажем, потому что другие ещё не успели осмотреть. Пока известно, что сломан один указатель и на нем три таблички.  Ещё один указатель был убран в начале лета, потому что такая же ситуация уже происходила», — отмечает сотрудник молодежного центра Татьяна.

Также стало известно, что еще накануне, 10 августа, указатели были полностью целыми. Сотрудники центра планируют обратиться в УЗС для того, чтобы они с помощью системы «Умный город» помогли найти вандалов. 

Фото: © vk.com/it_center

 

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