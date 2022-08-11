Вандалы сломали в парке на правобережье Красноярска элементы уличного благоустройства

На правобережье Красноярска неизвестные разломали элементы уличного благоустройства. Акт вандализма произошел в парке за ДК имени 1 мая. Об инциденте корреспонденту Sibnovosti рассказали в пресс-службе молодежного ИТ-центра.

«Сколько было сломано табличек не подскажем, потому что другие ещё не успели осмотреть. Пока известно, что сломан один указатель и на нем три таблички. Ещё один указатель был убран в начале лета, потому что такая же ситуация уже происходила», — отмечает сотрудник молодежного центра Татьяна.

Также стало известно, что еще накануне, 10 августа, указатели были полностью целыми. Сотрудники центра планируют обратиться в УЗС для того, чтобы они с помощью системы «Умный город» помогли найти вандалов.

Фото: © vk.com/it_center