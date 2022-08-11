В июле погрузка на Красноярской железной дороге выросла на 0,6 %

В июле погрузка на Красноярской железной дороге составила 5,9 млн тонн грузов – это на 0,6 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Грузооборот за июль вырос на 0,7 % и составил 10,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июль 2022 года на КрасЖД составила 45,7 млн тонн, что соответствует уровню семи месяцев прошлого года.

При этом рост погрузки отмечен по следующим номенклатурам:

нефть и нефтепродукты – погружено 3 млн 437 тысяч тонн (+21,5 % к январю–июлю 2021 года);

зерно – 939,2 тыс. тонн (+7,1 %);

руда железная и марганцевая – 936,1 тыс. тонн (+44,1 %);

строительные грузы – 695 тыс. тонн (+17,5 %);

промышленное сырье – 646,1 тыс. тонн (+24 %).

Тарифный грузооборот по итогам семи месяцев зафиксирован на уровне 79,4 млрд тонно-км (+1,7 % к январю-июлю прошлого года), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 94 млрд тонно-км (+0,8 %).

В зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Республики Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

По материалам КрасЖД

Фото: КрасЖД