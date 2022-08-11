Жителям Красноярского края рассказали о пользе мятного чая

У садоводов Красноярского края на огородах уже вовсю цветет мята. Данное растение можно использовать в качестве заварки для чая. В краевом Управлении Роспотребнадзора рассказали, что для приготовления напитка необходимо взять одну столовую ложку нарезанных свежих листьев мяты и залить стаканом кипятка. Необходимо дать настояться 5 минут, процедить листья и наслаждаться чаепитием.

По словам специалистов, мятный чай помогает улучшить пищеварение и похудеть. Улучшает сон и снимает стресс. Также помогает справиться с кашлем, морской болезнью и облегчает головную боль. Кроме того, чай из мяты укрепляет иммунитет и устраняет неприятный запах изо рта. Добавим, что мятный чай можно пить по утрам, за 30 минут до обеда и перед сном.

Фото: © Никита Алексеев