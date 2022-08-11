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Губернатор Красноярского края посетил фотовыставку о детях Донбасса

Главная Общество
Красноярск
16:32 11 Августа 2022
общество, красноярск, выставка, губернатор
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Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил фотовыставку под открытым небом «Посмотри в глаза Донбассу», где представлены чёрно-белые портреты и истории детей, которые родились и выросли в зоне боевых действий на Донбассе. Некоторые из этих ребятишек родились после 2014 года и никогда не видели мирного неба над головой, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Губернатор Красноярского края посетил фотовыставку о детях Донбасса

Выставка располагается на пешеходной зоне ул. Дзержинского (между пр. Мира и ул. Карла Маркса).

— Эта выставка из пронзительных историй детей от 2 до 12 лет, живущих в зонах обстрелов Донбасса. И это тот случай, когда фотографии говорят яснее всяких слов. Порой они кричат, услышать этот немой крик должен каждый, — сказал Александр Усс.

В 2017 году несколько месяцев российские военные корреспонденты Даниил Богдан и Ирина Лашкевич работали над художественным фотопроектом о детях, живущих в обстреливаемых районах Донбасса. Ребятишки рассказывали, как они живут, учатся прятаться от снарядов и по звуку различают калибры использованных боеприпасов.

Губернатор Красноярского края посетил фотовыставку о детях Донбасса

Выставка стартовала в марте в Москве и Санкт-Петербурге. В мае к проекту присоединились Екатеринбург и Иркутск.

Фото: © Александр Черных

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