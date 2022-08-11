Виктор Кардашов проверил безопасность пешеходного перехода возле красноярской школы №3

Проблема безопасности детей на дорогах из года в год остается актуальной. Пик дорожно-транспортных происшествий с детьми традиционно приходится на время летних каникул и на начало учебного года. В преддверии нового учебного года единороссы в Красноярском крае традиционно проверяют безопасность переходов возле школ, детских садов и больниц. Мероприятия организованы совместно с Госавтоинспекцией и общественниками в рамках партпроектов «Безопасные дороги» и «Новая школа».

Накануне депутат Заксобрания, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Виктор Кардашов посетил красноярскую общеобразовательную школу №3, где встретился с руководством учреждения и проверил безопасность территории, по которой дети будут добираться к образовательному учреждению.

Рабочая группа во главе с депутатом, представителями Госаввтоинспекции, специалистами администрации Октябрьского района и активистами «Единой России» оценила безопасность территории вблизи школы. Народный избранник высказал предложения по повышению качества дороги и безопасности пешеходного перехода, а также взял эти вопросы в дальнейшую работу. При этом парламентарий отметил, что, в целом, учреждение хорошо подготовилось к новому учебному году и дети смогут с комфортом обучаться в его стенах.

«В целом, я доволен тем, как подготовлено учреждение, учитывая, что оно все-таки не новое - школа была построена в 60-е годы. Я вижу высокую ответственность руководителя, поддержку районной администрации. Школа компактная, уютная, здесь много цветов. Дети будут приходить на занятия с хорошим настроением. Что касается безопасности - школа находится на улице с достаточно оживленным движением транспорта, и внутри размещено много наглядного материала, чтобы обращать внимание детей на безопасность на дорогах. Думаю, что можно рассмотреть возможность установки на пешеходном переходе светофора с кнопкой для пешеходов. Учреждение работает в две смены, то есть 4 раза в сутки на территории возле школы бывает большой поток детей. Это поспособствует и сокращению транспортных пробок на данном участке», - отметил депутат.

Руководство образовательного учреждения также отмечает большую заинтересованность школы в вопросах организации безопасности детей.

«Тема безопасности освещается у нас в школе с разных сторон. Это и пожарная безопасность, и знание правил дорожного движения, личная безопасность, здоровье… На каждое такое направление у нас есть определенные программы, в рамках которых на классных часах проводятся занятия классными руководителями или специально привлеченными специалистами. К нам регулярно приходят инспекторы ГИБДД и Госпожнадзора, которые проводят беседы с ребятами. Дети погружены в эти вопросы, без этого никуда. Мы уделяем внимание не только учебному процессу, но и таким жизненно-важным вопросам, которые обезопасят жизнь ребенка», - отметила директор школы №3 Юлия Морозова.

Отметим, до 1 сентября активисты «Единой России» проверят на безопасность пешеходные переходы и в других районах города и края. Участие в мониторинге примут депутаты всех уровней, «Молодая Гвардия» и сторонники партии, а также представители Всероссийской организации «Отцы России». Рабочие группы проведут мониторинг территорий возле учреждений образования, здравоохранения и спорта.

«Необходимо усилить безопасность передвижения детей возле социально значимых объектов и территорий, прилегающих к ним. Мы должны быть уверены, что по дороге в школу, детский сад или поликлинику наши дети не попадут в беду. Вопросы безопасности и защиты детей обозначены отдельным пунктом в Народной программе партии «Единая Россия», - заключил Виктор Кардашов.

По материалам "Единой России"

Фото: ©"Единая Россия"