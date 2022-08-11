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В Первоманске началось строительство новых очистных сооружений

Главная Общество
Красноярск
16:15 11 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, строительство, объекты
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В Красноярском крае в поселке Первоманск стартовали строительные работы по возведению современных канализационно-очистных сооружений. Они будут рассчитаны на 240 кубометров в сутки.

В правительстве региона пояснили, что сооружения будут принимать стоки из централизованной системы водоотведения и септиков частного сектора со всего населенного пункта. В Первоманске живет свыше 2 тысяч человек. Строительство объектов реализуется в рамках краевой программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности». На создание новых очистных сооружений направлено 42,6 млн рублей.

По словам руководителя Центра развития коммунального комплекса Алексея Пузика, строительство сооружений выполнено более чем на 50%. На строительной площадке уже залили бетонные фундаменты, разместили 4 из 6 стеклопластиковых емкостей для очистки стоков. В настоящее время специалисты устанавливают насосы, запорную арматуру и трубопроводные обвязки, а также осуществляется послойная отсыпка на высоту до 3-х метров.  

Благодаря тому, что основе объектов заложена современная мембранная система очистки сточных вод, это позволит снизить уровень нагрузки на окружающую среду и подключит новый потребителей. Закончить строительство сооружения планируют в конце сентября.

Как рассказал министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Александр Ананьев, эффект от реализации данного проекта не только повысит качество предоставления коммунальных услуг, но и поможет во всестороннем развитии территории. Добавим, что подобные сооружения начнут строить в Боготоле и пос. Элита.

Фото: © krskstate.ru

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