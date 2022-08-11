Певец Ваня Дмитриенко выступит с концертом в Красноярске на День физкультурника

Сегодня в Красноярске, 11 августа, популярный российский певец Ваня Дмитриенко даст концерт. Выступление красноярца является частью программы празднования Дня физкультурника.

В своих социальных сетях Ваня Дмитриенко сообщил, что сейчас вовсю готовится выступлению и находится на репетиции. Отметим, что концерт начнется в 16 часов. На концерте смогут присутствовать только представители физкультуры и спорта. Ведущей церемонии открытия Дня физкультурника станет еще одна известная уроженка Красноярского края – Светлана Мастеркова.

Фото: © Telegram-канал Вани Дмитриенко