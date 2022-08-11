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Суд обязал снести строения возле Караульной пещеры

Главная Общество
Красноярск
14:09 11 Августа 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, объекты
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Арбитражный суд Красноярского края запретил использовать участок с Караульной пещерой для размещения строений. Объекты для туристов требуется демонтировать.

Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры об истребовании в пользу РФ из незаконного владения коммандитного товарищества «Бурмак и Компания «Альтамира» лесного участка из земель лесного фонда (Емельяновский район, Мининское лесничество, Караульное участковое лесничество) площадью 2 466 кв. м. кроме того, суд обязывает освободить участок от строений.

13 января в суд поступил иск. Из него следовало, что в границах спорного лесного участка расположен памятник природы краевого значения «Пещера Караульная», переданный под охрану компании «Альтамира». Компании была выдана лицензия на право пользования участком недр «Пещера Караульная», имеющим статус горного отвода. Отметим, что лицензия на пользование недрами — не основание для эксплуатации участка, пишут на сайте Арбитражного суда.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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