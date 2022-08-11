Подпорную стену в Николаевке построят к октябрю 2023 года

Мэрия Красноярска ведет поиски подрядной организации, которая займется строительством подпорной стены в Николаевке. Речь идет об укреплении склона в районе домов на Дачной, 37 – 2-я Огородная, 25.

Отметим, что стартовая максимальная стоимость контракта - 354,4 млн рублей. Заявки необходимо подать до 26 августа. В администрации Красноярска сообщили, что подрядчик должен завершить работы по возведению подпорной стены к октябрю следующего года.

Среди элементов сооружения будут конструкции, которые состоят из плит, укладываемых по ярусам и «прошиваемых» сквозными анкерами. Откосы склона укрепят нагельными полями, которые являются высокопрочной сетью из металла с противоэрозионной защитой. Добавим, что параллельно с возведением подпорной стены будет осуществляться строительство ливневки в районе Николаевского проспекта.

Фото: © Никита Алексеев