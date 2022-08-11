В Ачинске на берегу реки Чулым трое подростков избили 14-летнего мальчика

В Красноярском крае троих подростков поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних на 30 суток. Они избили 14-летнего жителя Ачинска.

В ГУ МВД России по краю сообщили, что четвертого августа в полицию из больницы поступила информация о том, что к ним привезли подростка с различными травмами.

В рамках расследования инспекторы ПДН выяснили, что трое подростков находились на берегу реки Чулым и позвали туда пострадавшего под предлогом о нахождении принадлежащей ему вещи.

Когда потерпевший пришел на встречу, юные злоумышленники начали избивать его. Впоследствии они похитили мобильник жителя Ачинска и сбежали. Полицейские в день инцидента задержали подростков и изъяли похищенный телефон, вернув его мальчику.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости