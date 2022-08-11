В Минусинске за истязание ребёнка с пороком сердца мать оштрафовали на 5 тыс. рублей

В Минусинске судом вынесен приговор по уголовному делу об истязании ребёнка. Мать, избивавшая своего малыша и снимавшая всё на камеру, заплатит штраф 5 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что с 2019 года женщина проживала с мужчиной, от которого родила двух сыновей. Постепенно отношения пары стали портиться. Мужчина часто выпивал спиртное и не появлялся дома. Подозревая сожителя в неверности, находясь в эмоционально неустойчивом состоянии, и зная о том, что у её 1,5-годовалого ребёнка врождённый порок сердца, женщина с 1 по 30 мая избивала ребёнка по голове и правому бедру. Всё это она снимала на камеру мобильного телефона, а затем отправила видеозапись сожителю, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

36-летняя жительница Минусинска признана виновной по ст. 156 УК РФ. Ей назначено наказание — штраф 5 тысяч рублей.

Сейчас ребятишки находятся под опекой бабушки в Саяногорске.

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