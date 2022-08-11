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На Ачинском НПЗ проходят летние студенческие практики

Главная Общество
Красноярск
11:48 11 Августа 2022
общество, студенты, производство
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Традиционно в летний период производственную практику на заводе проходят студенты профильных вузов и ссузов: института нефти и газа СФУ, СибГУ им. М.Ф. Решетнева, Томского политехнического университета, Санкт-Петербургского горного университета, Ачинского техникума нефти и газа им. Е.А. Демьяненко. Впервые в этом году на промплощадке побывали учащиеся Иркутского национального исследовательского технического университета, Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ» и Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса. После двухгодичого перерыва, когда из-за пандемии практикантам пришлось заниматься онлайн, ребята смогли вернуться к обычному режиму получения производственного опыта. В июне практику на АНПЗ прошли 72 студента, в июле - 23, в августе важные профессиональные знания получат порядка 15 человек.

С некоторыми студентами третьих-четвертых курсов профильных вузов Ачинский НПЗ заключил целевые договоры, которые гарантируют трудоустройство и оплачиваемую практику. На заводе ребята уже в полной мере «примеряют» на себя работу нефтепереработчика.

- Я будущий механик, - рассказывает студент 3 курса ИХТМ СибГУ им. М.Ф. Решетнева Никита Шкицкий. – После окончания вуза думаю работать на АНПЗ. Прохожу практику в цехе, где производят основные нефтепродукты. Конечно, когда видишь завод «вживую», то это совсем другие впечатления. Здесь я лучше стал понимать, как работает оборудование.

На Ачинском НПЗ проходят летние студенческие практики

Студент института химических технологий СибГУ им. М.Ф. Решетнева Максим Рожков считает, что нефтепереработка – перспективная отрасль промышленности. И работа здесь будет всегда. В институт часто приезжают работодатели, предлагая студентам рабочие места. Взвесив все «за» и «против» Максим решил, что будет работать только в «Роснефти». По его мнению - это надежная и ответственная компания. 

- Производственная практика для нас – это возможность оценить потенциал молодежи, - отмечает начальник отдела развития персонала Антонина Шушпанова. - Ребята же могут посмотреть на условия труда, на климат в коллективе и сделать для себя выбор. Как правило, те, кто хорошо прошел практику, возвращаются к нам на завод. Поэтому мы ставим задачей для наставников показать преимущества нашей работы.

До конца лета производственную практику на Ачинском НПЗ пройдут около 110 студентов, а всего за год в рамках сотрудничества с вузами и ссузами практический опыт на заводе получат 300 ребят.

Фото предоставлено: Ачинским НПЗ

 

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