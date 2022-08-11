В Хакасии убили работника управляющей компании

10 августа в Абакане в подвале дома по ул. Стофато обнаружили мёртвым 45-летнего мужчину.

По версии следствия, днём 10 августа потерпевший — работник управляющей компании распивал спиртное в подвале вместе с приятелем. Между мужчинами возник конфликт из-за того, что потерпевший начал критиковать приятеля за ранее отбытое им наказание за преступление. в какой-то момент злоумышленник нанёс потерпевшему удары руками и ногами по голове. Мужчина скончался на месте. Тело обнаружила его коллега.

В отношении 46-летнего жителя Абакана возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по красноярскому краю и Республике Хакасия.

Подозреваемый задержан.

Расследование продолжается.

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