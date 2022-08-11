У красноярца после пожара нашли в квартире кусты марихуаны

У жителя Красноярска в квартире после пожара изъяли кусты марихуаны, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В конце марта в дежурную часть пожарные сообщили, что при тушении возгорания в одной из квартир на ул. Устиновича обнаружена подозрительная оранжерея. Сотрудники полиции изъяли 62 куста (120 г) и высушенные части (529 г) марихуаны.

Установлено, что 46-летний мужчина купил семена конопли в интернете и выращивал растение в самодельной теплице. Для создания необходимых условий для произрастания он использовал автомобильные аккумуляторы. Один из аккумуляторов вышел из строя и стал причиной возгорания. По словам злоумышленника, запрещённое растение он выращивал и изготавливал для себя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

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