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В Шушенском районе возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам управляющей организации

Главная Общество
Красноярск
13:30 11 Августа 2022
в красноярском крае, прокуратура, уголовное, дело, зарплата
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В Красноярском крае было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты работникам одной из управляющих организаций Шушенского района. В ходе проверки исполнения трудового законодательства сотрудники прокуратуры выяснили, что в ООО «Жилсервис» нарушаются сроки выплаты зарплаты. Период задолженности перед сотрудниками составляет более двух месяцев.   

Более того, несмотря на поступившие от контрагентов деньги, средства тратились на цели, которые были никак не связаны с выплатой заработной платы. Таким образом, образовался долг более чем на 1,2 млн рублей перед 36 сотрудниками.

Впоследствии перед работниками все-таки погасили долг по зарплате в размере более 1,9 млн рублей. Из-за повторного длительного нарушения трудовых прав граждан было заведено уголовное дело. Расследование данного дела находится на контроле прокуратуры.

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости

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