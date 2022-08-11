В Красноярске впервые покажут экспонаты боя за Диксон

Выставка «Бой за Диксон: память о героях-сибиряках» познакомит гостей с боевым сражением, которое велось на территории СССР в годы Великой Отечественной войны, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Музейно-выставочный комплекс имени Ивана Шемановского (Салехард) предоставил уникальные предметы, поднятые в 2015 году с места гибели ледокольного парохода «Александр Сибиряков» (гильзы, пулемёт, рынды, макеты судов «Александр Сибиряков» и «Адмирал Шеер»). В Красноярске эти экспонаты покажут впервые.

Кроме того, из фондов Красноярского краевого краеведческого музея будут представлены предметы, посвящённые истории Диксона, элементы экипировки и вооружения моряков и красноармейцев времен Великой Отечественной войны.

Выставка будет действовать с 25 августа на пароходе-музее «Святитель Николай» (площадь Мира, 1А).

Фото: © Руслан Максимов / cultura24.ru