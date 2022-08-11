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Жилищные сертификаты на 400 млн рублей выдали детям-сиротам из Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
13:00 11 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, покупки, жилье, выплаты
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Власти Красноярского края продолжают использовать новый механизм для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, а также нуждающихся в жилье и достигших 23-летнего возраста и старше.

В правительстве региона отметили, что со старта текущего года жилищные сертификаты выдали уже 125 детям-сиротам на 300 млн рублей. В течение августа порядка 38 жителей края получат сертификаты более чем на 100 млн рублей.

Сертификат на покупку жилья является социальной выплатой, которая может быть использована получателем для приобретения жилья в Красноярском крае на первичном или вторичном рынке.

Также к этой сумме можно свои деньги или материнский капитал. Исходя из учета стоимости квадратного метра, размер соцвыплаты в III квартале текущего года - 2 млн 653 тысяч рублей.

По словам первого замминистра строительства Красноярского края Татьяны Василовской, после выдачи сертификат действует в течение одного года. Получатель имеет право на покупку жилья на вторичном рынке в регионе. Первые 65 детей-сирот, которые получили сертификаты в минувшем году, активно используют свое право на покупку жилого помещения.

Для получения сертификата в текущем году, жители края, которые имеют необходимый статус, до 31 августа могут обратиться с заявлениями в органы местного самоуправления по месту жительства.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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