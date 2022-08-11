В Красноярске водитель автобуса № 21 выехал на встречную полосу и проехал на красный свет

Сотрудники ГИБДД Красноярска установили личность водителя автобуса, который выехал на полосу встречного движения и проехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

10 августа в группе социальной сети «ВКонтакте» «ЧП Красноярск» появилась видеозапись, на которой видно, что водитель автобуса грубо нарушил ПДД.

Сотрудники ГИБДД установили нарушителя. Им оказался 52-летний водитель автобуса МТ № 21. Он вёз пассажиров. Мужчина пояснил, что во время движения ему создал помеху, ехавший впереди автомобиль и, чтобы не столкнуться с ним, он нарушил ПДД.

Составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ и ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Водителю грозит штраф 6 000 рублей либо лишение права управления до 6 месяцев.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко