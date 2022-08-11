Про путешествующих на лонгбордах красноярцев снимают фильм

Двое жителей Красноярска Артем Владимиров и Сергей Бастрыкин стали героями фильма. Красноярцы в конце июля отправились на лонгбордах в тур «Енисейский марафон».

Отметим, что молодые люди в течение 10 лет занимаются производством лонгбордов и в какой-то момент они захотели проехать на них по краю, Туве и Хакасии. За один месяц красноярцы проедут 1,1 тысячу км на досках. В настоящее время они проехали уже более половины пути.

В путешествии Артема и Сергея сопровождает съемочная группа, снимающая фильм об этом увлекательном приключении. Производством ленты занимается команда режиссера Владимира Тарасова, которая сняла фильм о выдающихся жителях Красноярска «Там, где наш дом».

Фото: © Семен Алексеев