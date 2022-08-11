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В Красноярском крае за сутки потушили 7 лесных пожаров

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Красноярск
11:43 11 Августа 2022
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За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 7 лесных пожаров в Богучанском, Кежемском, Енисейском, Эвенкийском, Минусинском и Ермаковском районах на площади 371 га. Тушением занимались более 100 человек. 14 воздушных судов осуществляли авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз и по вине жителей.

На 12 августа в Красноярском крае действуют 5 лесных пожаров на площади 37,4 га, сообщается на сайте регионального правительства. Леса горят в Енисейском, Курагинском, Саянском и Шушенском районах. В их ликвидации задействованы более 160 человек и шесть единиц техники.

Из-за высокого класса пожарной опасности и сложившимся неблагоприятным метеоусловиям 10 августа постановлением главы района в Шушенском районе ввели режим «Чрезвычайной ситуации в лесах».

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

На севере региона действуют ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор, разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / пресс-служба МЧС по Курганской области

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