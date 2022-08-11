В Шушенском районе из-за лесных пожаров ввели режим ЧС

По информации краевого агентства ГО и ЧС, из-за высокого класса пожарной опасности и сложившимся неблагоприятным метеоусловиям 10 августа постановлением главы района в Шушенском районе ввели режим «Чрезвычайной ситуации в лесах».

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

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