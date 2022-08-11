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В Красноярске пятая часть обедов в образовательных учреждениях не соответствует требованиям

Главная Общество
Красноярск
11:30 11 Августа 2022
продукты, красноярск, общество, роспотребнадзор
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В Красноярске приостановлена реализация более 510 килограмм продуктов из-за несоответствия требованиям Технических регламентов, а также нарушений условий хранения. Отметим, что продукты предназначались для детских образовательных учреждений. Пишет в своём Telegram-канал глава краевого Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Также зафиксированы факты продажи продуктов поставщиками без маркировки тарного места. Кроме того, выявлено отсутствие производственного контроля за качеством и безопасностью готовых блюд и пищевого сырья и т.д.

— Нами исследовано порядка 1 200 проб пищевых продуктов на физико-химические, санитарно-химические, токсичные элементы, микробиологические показатели, на содержание антибиотиков, — сообщает Горяев. — В итоге 5,2 % проб не соответствовали нормативам по физико-химическим показателям. 6,7 % — по санитарно-химическим, 0,9 % — по микробиологическим. Ещё было исследовано более 5 600 проб готовых блюд. 20,2 % не соответствовали по калорийности, 1,7 % - по микробиологическим показателям.

Возбуждено более 870 административных дел, 18 из них направлены в суд. В результате на виновных наложено штрафов на более, чем 6,5 млн рублей.

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Общество / НОВОСТИ
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