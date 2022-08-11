Директор строительной фирмы пойдет под суд по обвинению в многомилионных махинациях в Красноярске

В Красноярске перед судом предстанет директор строительной компании, которого обвиняют в нанесении имущественного вреда, мошенничестве более чем на 20 млн рублей и легализации преступных доходов.

В рамках расследования было установлено, что во время подготовки к Зимней универсиаде между Управлением капитального строительства, региональным фондом капремонта многоквартирных домов в Красноярском крае и злоумышленником был заключен договор на проведение капремонта фасадов жилых домов, которые находятся в центре Красноярска.

После проведения ремонтных работ региональный фонд капремонта перевел свыше 102 млн рублей на счет фирмы. Однако экспертиза показала, что стоимость выполненных работ и стоимость данных работ по актам приемки сильно отличается.

Впоследствии полицейские установили, что 35-летний глава подрядной организации похитил 47,5 млн рублей. Для того, чтобы создать видимость правомерности получения денежных средств им были совершены финансовые операции более чем на 15 млн рублей. Данные действия он замаскировал под переводы сторонним компаниям.

Более того, в 2015 году руководителем строительной компании был заключен контракт с «Красноярским хореографическим колледжем» на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Духовное училище конца ХIХ века».

Стоимость работ – свыше 7 млн рублей. В результате подрядчик, у которого не было своих средств для исполнения условий этого контракта, заключил договор на проведение работ с другой строительной компанией. После получения денег от заказчика фактическом исполнителю была переведена не вся сумма средств. Сумма нанесенного ущерба – свыше 2,7 млн рублей. Добавим, что уголовное дело передано в суд.

Фото: © Руслан Кривобок / РИА Новости