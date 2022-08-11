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Губернатор Красноярского края встретился со школьниками из ДНР

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Красноярск
11:00 11 Августа 2022
общество, красноярск, днр, школьники, губернатор
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился со школьниками из Донецкой Народной Республики.

В Красноярск приехали 24 подростка из городов Дебальцево и Снежное. Они станут участниками второй смене просветительской программы педагогического университета им. Астафьева, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Губернатор Красноярского края встретился со школьниками из ДНР

— Я очень рад вас видеть в Красноярске и говорю вам искреннее спасибо за то, что вы проделали такой большой путь, чтобы оказаться здесь. Думаю, вы не только сможете узнать много нового, но и самое главное — найдете здесь друзей, чтобы вернуться в наш регион ещё, — обратился Александр Усс к присутствующим.

Школьники рассказали о том, какие мероприятия успели посетить, поделились планами на будущее. Губернатор ответил на вопросы ребят. В завершение встречи глава региона вручил ребятам памятные сувениры. Кроме этого, школьники посетили экскурсию по зданию правительства.

Губернатор Красноярского края встретился со школьниками из ДНР

В дни пребывания ребят в крае запланирована насыщенная образовательная программа «Красноярский край — душа и сила Сибири». Ребята будут посещать спортивные объекты, культурные учреждений. Мы намерены познакомить ребят с историей России и Красноярского края. Подростки побывают в Овсянке, на родине Виктора Астафьева, в нацпарке «Столбы» и др.

Фото: © Александр Черных

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