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Глава краевого Союза десантников планирует стать кандидатом на пост мэра Красноярска

Главная Общество
Красноярск
10:00 11 Августа 2022
общество, красноярск, выборы, мэр
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Александр Шадрин, председатель Союза десантников Красноярского края будет участвовать в конкурсе по отбору кандидатов в мэры Красноярска, сообщает NGS24.RU со ссылкой на самого Шадрина.

Он планирует участвовать как независимый кандидат. По его словам, пока подано заявление об участии в конкурсе. Он должен будет представить программу социально-экономического развития города, которая, как он сказал, будет готова к концу августа.

Отметим, что Александр Шадрин возглавляет Союз десантников Красноярского края, фонд ветеранов Афганистана «Благодарность» и благотворительный фонд «Надо жить».

Согласно постановлению Красноярского городского совета, участвовать в конкурсе может гражданин Российской Федерации, который достиг 21-летнего возраста, а также не имеющий ограничений для участия в выборах согласно ФЗ № 67.

Также претенденту на пост градоначальника предстоит сдать документы, включая данные о доходах и имуществе, программу о своей деятельности на посту мэра, программу социального и экономического развития Красноярска на ближайшие пять лет. Отметим, что оценивать кандидатов будет комиссия, в которую войдут 10 человек.

Напомним, в профильную комиссию горсовета представили 5 кандидатов в состав комиссии по отбору кандидатур на должность мэра Красноярска.

Фото: © СФУ

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