В Красноярске на дорожках к Коммунальному мосту установят новое освещение

В Красноярске восстанавливают освещение вдоль дорожек на острове Отдыха.

Фонари планируют восстановить на участке протяженностью 500 метров. Ремонт будет производится от центра «Спортэкс» до дамбы.

Как пишет пресс-служба мэрии, участок пользуется большой популярностью у жителей микрорайона Пашенный. Пешеходный участок используют для пеших прогулок, а ещё по ней ходят к автобусным остановкам на Коммунальном мосту.

Работы уже начались и сейчас ведется подготовка траншей и обустройство каналов для прокладки кабеля. Также рабочие готовят места для установки световых пор. Всего вдоль пешеходных дорожек и установят 31 опору. Фонари там установят светодиодные.

Благоустройство должны завершить до осени.

Фото: пресс-служба мэрии Красноярска