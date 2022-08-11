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В Красноярске на дорожках к Коммунальному мосту установят новое освещение

Главная Общество
Красноярск
08:44 11 Августа 2022
общество, благоустройство, красноярск, свет
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В Красноярске восстанавливают освещение вдоль дорожек на острове Отдыха.

Фонари планируют восстановить на участке протяженностью 500 метров. Ремонт будет производится от центра «Спортэкс» до дамбы.

Как пишет пресс-служба мэрии, участок пользуется большой популярностью у жителей микрорайона Пашенный. Пешеходный участок используют для пеших прогулок, а ещё по ней ходят к автобусным остановкам на Коммунальном мосту.

В Красноярске на дорожках к Коммунальному мосту установят новое освещение

Работы уже начались и сейчас ведется подготовка траншей и обустройство каналов для прокладки кабеля. Также рабочие готовят места для установки световых пор. Всего вдоль пешеходных дорожек и установят 31 опору. Фонари там установят светодиодные. 

Благоустройство должны завершить до осени.

В Красноярске на дорожках к Коммунальному мосту установят новое освещение

Фото: пресс-служба мэрии Красноярска

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