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Строительством метрополитена в Красноярске займется группа компаний «Моспроект-3»

Главная Общество
Красноярск
09:30 11 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, метро
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Накануне в Красноярске в Правительстве региона прошло официальное подписание контрактов на проведение мероприятий по проектированию и строительно-монтажным работам по возведению в краевом центре метрополитена.

Согласно планам работы стартуют уже в этом году, в эксплуатацию объект планируют ввести в 2026 году. Данный проект финансируется через механизм федерального «инфраструктурного меню» - с использованием инфраструктурного бюджетного кредита.

Заказчиком работ выступает государственное краевое предприятие «Центр транспортной логистики». Строительством метрополитена займется группа компаний «Моспроект-3», за плечами которых огромный опыт по реализации инфраструктурных проектов в Москве и других субъектах России.

Также стало известно, что холдинг стал первым подрядчиком, который задействован в возведении метрополитена в нескольких городах. Так, например, компания строит участки двух линий в Нижнем Новгороде, а также разработала концепцию легкорельсового транспорта для Челябинска.

В Красноярске на участке от Высотной до Шахтеров строители «Моспроекта-3» планируют построить четыре подземных и две наземных станции.  

Гендиректор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова заявила, что одной из главных задачи при создании метрополитена в Красноярске является его интегрирование в городскую наземную сеть.  

Как отметил председатель Правительства региона Юрий Лапшин, еще одним крупным проектом, который в ближайшее время будет запущен в краевом центре – комплексное развитие городского электротранспорта.

Благодаря строительству метрополитена и развитию трамвайной сети удастся создать современный, а также экологичный рельсовый скоростной транспортный комплекс.  

Фото: © krskstate.ru

Общество / НОВОСТИ
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