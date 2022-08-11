Для спуска к набережной за ДК им. 1 Мая в Красноярске построят пандус для маломобильных граждан

Ещё одна обновлённая локация появилась на правобережье Красноярска.С 15 августа набережная за ДК им. 1 Мая в Ленинском районе будет полностью готова к прогулкам, а пока на объекте завершают реконструкцию старой лестницы и арки, которая расположена перед спуском.

— Объект еще не принимали, срок его сдачи назначен на 15 августа. Но в целом там все готово, осталось доделать несколько деталей, — комментирует пресс-служба мэрии Красноярска обустройство набережной за ДК 1 мая.

В соцсетях красноярцы спросили подрядчика о строительстве пандуса для спуска граждан с ограниченными возможностями на набережную. Ответ дала пресс-служба мэрии краевой столицы.

— Благоустройство спусков для колясок в районе парка ДК 1 Мая запланированы на следующий год. Конечно, было бы здорово благоустроить весь берег Енисея в черте города. Однако это очень большой объём работы и огромные ресурсы. Поэтому благоустройство идёт участками. За 5 лет удалось благоустроить пять участков набережной Енисея в зоне жилой застройки. Конечно, эти работы будут продолжены и дальше, — говорит пресс-служба мэрии.

Фото: Александр Жуковец / sibnovosti.ru