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Для спуска к набережной за ДК им. 1 Мая в Красноярске построят пандус для маломобильных граждан

Главная Общество
Красноярск
07:12 11 Августа 2022
общество, благоустройство, красноярск, строительство
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Ещё одна обновлённая локация появилась на правобережье Красноярска.С 15 августа набережная за ДК им. 1 Мая в Ленинском районе будет полностью готова к прогулкам, а пока на объекте завершают реконструкцию старой лестницы и арки, которая расположена перед спуском.

Для спуска к набережной за ДК им. 1 Мая в Красноярске построят пандус для маломобильных граждан

— Объект еще не принимали, срок его сдачи назначен на 15 августа. Но в целом там все готово, осталось доделать несколько деталей, — комментирует пресс-служба мэрии Красноярска обустройство набережной за ДК 1 мая.

В соцсетях красноярцы спросили подрядчика о строительстве пандуса для спуска граждан с ограниченными возможностями на набережную. Ответ дала пресс-служба мэрии краевой столицы. 

Для спуска к набережной за ДК им. 1 Мая в Красноярске построят пандус для маломобильных граждан

— Благоустройство спусков для колясок в районе парка ДК 1 Мая запланированы на следующий год. Конечно, было бы здорово благоустроить весь берег Енисея в черте города. Однако это очень большой объём работы и огромные ресурсы. Поэтому благоустройство идёт участками. За 5 лет удалось благоустроить пять участков набережной Енисея в зоне жилой застройки. Конечно, эти работы будут продолжены и дальше, — говорит пресс-служба мэрии.

Для спуска к набережной за ДК им. 1 Мая в Красноярске построят пандус для маломобильных граждан

Фото: Александр Жуковец / sibnovosti.ru

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