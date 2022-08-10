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В Красноярске на Калинина мужчина в медицинской маске сорвал цепочку с девушки

Главная Общество
Красноярск
16:07 10 Августа 2022
в красноярске, полиция, преступление, похищение, нападение
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В Красноярске на улице Калинина неизвестный мужчина в медицинской маске набросился на девушку и сорвал с нее цепочку. Как пишет издание Дела.ру, все произошло в тот момент, когда потерпевшая заходила в подъезд дома.

На кадрах записи отчетливо видно, как две девушки идут к подъезду, а в это время за ними следует неизвестный в маске. Когда девушки начинают заходить в подъезд, мужчина набрасывается на одну из них и срывает с шеи цепочку, после чего убегает.

Несмотря на сопротивление пострадавшей, злоумышленнику удалось повалить ее на землю и сбежать. Добавим, что во время побега нападавший уронил похищенную цепочку. Сейчас злоумышленника разыскивает полиция.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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