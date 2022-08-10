Благоустройство «Нейтрино-парка» завершится в Железногорске в сентябре

В Красноярском крае на территории Железногорска продолжаются работы по облагораживанию береговой линии городского озера. Эти мероприятия реализуются в рамках программы «Формирование комфортное городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Отметим, что территория, которая проходит вдоль озера, имеет название «Нейтрино-парк». Проект по благоустройству стал лучшим на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За счет победы в конкурсе на облагораживание территории направили около 100 млн рублей.

Подрядчик уже закончил укладывать асфальт на прогулочных тропах, разместил вдоль тропы новое оборудование, сконструировал террасы для отдыха. Кроме того, недавно на объект привезли оборудование для детских площадок и тренажеры для занятий спортом.

На данный момент специалисты устанавливают в центральной части тропы амфитеатр, сценические площадки, кафе и т.д. Согласно планам «Нейтрино-парк» откроется для жителей и гостей Железногорска спустя месяц. Посетители смогут позаниматься на спортплощадках, пройтись по тропам, а также оценить удобство уличной мебели.

Помимо Железногорска благоустройство общественных пространств, выигравших на Всероссийском конкурсе, осуществляется в Дудинке, Сосновоборске, Дивногорске и Ужуре. Добавим, что в регионе благоустраивают 34 общественных пространства, которые были выбраны местными жителями.

Фото: © Правительство Красноярского края