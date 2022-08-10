10 августа
Красноярск
погода +22 °C
60.38
 
€ 61.55
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Благоустройство «Нейтрино-парка» завершится в Железногорске в сентябре

Главная Общество
Красноярск
19:15 10 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, благоустройство, парк, железногорск
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае на территории Железногорска продолжаются работы по облагораживанию береговой линии городского озера. Эти мероприятия реализуются в рамках программы «Формирование комфортное городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Отметим, что территория, которая проходит вдоль озера, имеет название «Нейтрино-парк». Проект по благоустройству стал лучшим на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За счет победы в конкурсе на облагораживание территории направили около 100 млн рублей.   

Подрядчик уже закончил укладывать асфальт на прогулочных тропах, разместил вдоль тропы новое оборудование, сконструировал террасы для отдыха. Кроме того, недавно на объект привезли оборудование для детских площадок и тренажеры для занятий спортом.

На данный момент специалисты устанавливают в центральной части тропы амфитеатр, сценические площадки, кафе и т.д. Согласно планам «Нейтрино-парк» откроется для жителей и гостей Железногорска спустя месяц. Посетители смогут позаниматься на спортплощадках, пройтись по тропам, а также оценить удобство уличной мебели.

Помимо Железногорска благоустройство общественных пространств, выигравших на Всероссийском конкурсе, осуществляется в Дудинке, Сосновоборске, Дивногорске и Ужуре. Добавим, что в регионе благоустраивают 34 общественных пространства, которые были выбраны местными жителями.

Фото: © Правительство Красноярского края

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В воздухе Ачинска обнаружили превышение по диметилбензолу и метилбензолу

В воздухе Ачинска обнаружили превышение по диметилбензолу и метилбензолу

10 Августа 2022 г.
Гигиенический норматив был превышен в 7,9 % проб воздуха
Новости Красноярска: Водители красноярских маршруток около 20 раз нарушили ПДД за один час проверок

Водители красноярских маршруток около 20 раз нарушили ПДД за один час проверок

10 Августа 2022 г.
В 2022 году водители маршруток допустили более 3,5 тысяч нарушений ПДД
Новости Красноярска: Красноярские спортсмены завоевали 11 медалей на чемпионате России по биатлону среди ветеранов

Красноярские спортсмены завоевали 11 медалей на чемпионате России по биатлону среди ветеранов

10 Августа 2022 г.
Красноярцы завоевали 10 призовых мест в личном зачете и одно в эстафете
Новости Красноярска: Гендиректор Федерации фигурного катания России рассказал о подготовке Красноярска к чемпионату страны

Гендиректор Федерации фигурного катания России рассказал о подготовке Красноярска к чемпионату страны

10 Августа 2022 г.
Подготовка проходит по плану
Новости Красноярска: На 3 трассах Красноярского края установят автоматические дорожные метеостанции

На 3 трассах Красноярского края установят автоматические дорожные метеостанции

10 Августа 2022 г.
Их планирует установить на трех региональных трассах
Новости Красноярска: Дополнительные контейнеры для мусора установят в 50 районах Красноярского края до конца 2022 года

Дополнительные контейнеры для мусора установят в 50 районах Красноярского края до конца 2022 года

10 Августа 2022 г.
Также будут оборудованы специализированные площадки
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

7 Августа 2022 г.
Его передали медикам
Новости Красноярска: В Красноярске на Столбах с высоты сорвалась 50-летняя женщина

В Красноярске на Столбах с высоты сорвалась 50-летняя женщина

10 Августа 2022 г.
Спасатели эвакуировали пострадавшую и передали службе «03»
Новости Красноярска: В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

5 Августа 2022 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru