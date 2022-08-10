Во дворах Красноярска начали высаживать крупномерные деревья

В Красноярске в Центральном районе начали высаживать крупномерные деревья. Большая часть работ по благоустройству проходит во дворах в мкрн. «Покровский». Они реализуются в рамках конкурса на лучшую концепцию озеленения территории.

Так, например, во дворе на улице Мужества, 23 уже высадили деревья вместе с кустарниками. В ближайшее время стартуют работы по обустройству цветников и газонов.

В качестве зеленых насаждений были выбраны взрослые ели. Это было сделано для того, чтобы двор смог порадовать местных жителей своей зеленью уже этим летом. Кроме того, свободное пространство планируют занять арт-объектами и необычными клумбами. Добавим, что в текущем году в Центральном районе озеленят восемь дворов, шесть из которых расположены в мкрн. «Покровский».

Фото: © Никита Алексеев