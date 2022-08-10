В Красноярске за планы поджечь военкомат задержали сторонников движения «антифа»

В Красноярске задержали двух сторонников движения «антифа». Они занимались разбоем и готовились поджечь военкомат, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Илья Виноградов и Даниил Иванов в июле совершили разбойное нападение с применением оружия — они проникли в квартиру, угрожая пистолетом и ножом хозяину и похитили его вещи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ.

Установлено, что злоумышленники выступают против проведения СВО на Украине. Они наносили граффити на улицах Красноярска и намеривались поджечь военкомат.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович