10 августа
Красноярск
погода +29 °C
60.38
 
€ 61.55
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске за планы поджечь военкомат задержали сторонников движения «антифа»

Главная Общество
Красноярск
14:52 10 Августа 2022
общество, происшествия, красноярск, задержание
версия для печати Ico_print

В Красноярске задержали двух сторонников движения «антифа». Они занимались разбоем и готовились поджечь военкомат, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Илья Виноградов и Даниил Иванов в июле совершили разбойное нападение с применением оружия — они проникли в квартиру, угрожая пистолетом и ножом хозяину и похитили его вещи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ.

Установлено, что злоумышленники выступают против проведения СВО на Украине. Они наносили граффити на улицах Красноярска и намеривались поджечь военкомат.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае мужчину осудили за ложный донос об угоне автомобиля

В Красноярском крае мужчину осудили за ложный донос об угоне автомобиля

10 Августа 2022 г.
Он обманул полицейских, чтобы скрыть совершённое им в пьяном состоянии ДТП
Новости Красноярска: В Красноярском крае пьяный мужчина угнал автомобиль

В Красноярском крае пьяный мужчина угнал автомобиль

10 Августа 2022 г.
Сейчас его арестовали на 7 суток
Новости Красноярска: В Свердловском районе Красноярска убрали 200 временных сооружений

В Свердловском районе Красноярска убрали 200 временных сооружений

10 Августа 2022 г.
163 объекта собственники убрали сами
Новости Красноярска: В Красноярске на Калинина мужчина в медицинской маске сорвал цепочку с девушки

В Красноярске на Калинина мужчина в медицинской маске сорвал цепочку с девушки

10 Августа 2022 г.
Цепочку он потерял, когда убегал с места преступления
Новости Красноярска: Предприниматели Красноярского края и Таджикистана заключили 9 договоров о сотрудничестве

Предприниматели Красноярского края и Таджикистана заключили 9 договоров о сотрудничестве

10 Августа 2022 г.
Сотрудничество предпринимателей обсуждали в Согдийской области Таджикистана
Новости Красноярска: День поля отпразднуют в Красноярском крае 13 августа

День поля отпразднуют в Красноярском крае 13 августа

10 Августа 2022 г.
Празднование пройдет в Емельяново
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на Столбах с высоты сорвалась 50-летняя женщина

В Красноярске на Столбах с высоты сорвалась 50-летняя женщина

10 Августа 2022 г.
Спасатели эвакуировали пострадавшую и передали службе «03»
Новости Красноярска: В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

5 Августа 2022 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Новости Красноярска: В Красноярске возле автовокзала автобус сбил женщину

В Красноярске возле автовокзала автобус сбил женщину

9 Августа 2022 г.
Пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru