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Гендиректор Федерации фигурного катания России рассказал о подготовке Красноярска к чемпионату страны

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Красноярск
17:45 10 Августа 2022
в красноярске, чемпионат, фигурное, катание, спортсмен, федерации
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Красноярск в конце декабря этого года примет чемпионат России по фигурному катанию. Объекты, где пройдут соревнования, посетил генеральный директор Федерации ФК России Александр Коган.

В рамках своего визита гендиректор побывал в «Арене Платинум», где будет проходить турнир, а также «Кристалл Арену», где будут тренироваться фигуристы. По словам Александра Когана, подготовка объектов в Красноярске идет согласно плану. Все они соответствуют требованиям и стандартам.

Гендиректор Федерации ФК России также отметил, что Красноярский край делает все, чтобы чемпионат по фигурному катанию прошел на самом высоком уровне. Добавим, что соревнования состоятся в Красноярске 20-25 декабря.

Фото: © Минспорта Красноярского края

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