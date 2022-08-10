Гендиректор Федерации фигурного катания России рассказал о подготовке Красноярска к чемпионату страны

Красноярск в конце декабря этого года примет чемпионат России по фигурному катанию. Объекты, где пройдут соревнования, посетил генеральный директор Федерации ФК России Александр Коган.

В рамках своего визита гендиректор побывал в «Арене Платинум», где будет проходить турнир, а также «Кристалл Арену», где будут тренироваться фигуристы. По словам Александра Когана, подготовка объектов в Красноярске идет согласно плану. Все они соответствуют требованиям и стандартам.

Гендиректор Федерации ФК России также отметил, что Красноярский край делает все, чтобы чемпионат по фигурному катанию прошел на самом высоком уровне. Добавим, что соревнования состоятся в Красноярске 20-25 декабря.

Фото: © Минспорта Красноярского края