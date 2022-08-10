10 августа
Красноярск
погода +24 °C
60.45
 
€ 61.7
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Канске мужчина из-за ревности угрожал своей жене оружием

Главная Общество
Красноярск
20:30 10 Августа 2022
общество, происшествия, канск, угроза
версия для печати Ico_print

В Канске мужчина приревновал свою супругу к общему приятелю и угрожал ей оружием.

23-летняя женщина обратилась ночью в дежурную часть. На адрес выехал ближайший экипаж ППС.

Полицейские установили, что 26-летний глава семьи вернулся из гостей в нетрезвом состоянии. Он приревновал свою жену к временно проживавшему у них в доме знакомому. Мужчина увёл супругу в баню и приставил к её виску пневматический пистолет, угрожая, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. На плач и крики прибежал приятель и попытался успокоить злоумышленника. Потерпевшая же позвонила в ОВД.

Подозреваемый пояснил, что купил пневматический пистолет для отпугивания собак в ломбарде.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по статье — до 2 лет лишения свободы.

Фото: © 24.мвд.рф

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В воздухе Ачинска обнаружили превышение по диметилбензолу и метилбензолу

В воздухе Ачинска обнаружили превышение по диметилбензолу и метилбензолу

10 Августа 2022 г.
Гигиенический норматив был превышен в 7,9 % проб воздуха
Новости Красноярска: Благоустройство «Нейтрино-парка» завершится в Железногорске в сентябре

Благоустройство «Нейтрино-парка» завершится в Железногорске в сентябре

10 Августа 2022 г.
Там установят амфитеатр, сценические площадки и террасы для отдыха
Новости Красноярска: Водители красноярских маршруток около 20 раз нарушили ПДД за один час проверок

Водители красноярских маршруток около 20 раз нарушили ПДД за один час проверок

10 Августа 2022 г.
В 2022 году водители маршруток допустили более 3,5 тысяч нарушений ПДД
Новости Красноярска: Красноярские спортсмены завоевали 11 медалей на чемпионате России по биатлону среди ветеранов

Красноярские спортсмены завоевали 11 медалей на чемпионате России по биатлону среди ветеранов

10 Августа 2022 г.
Красноярцы завоевали 10 призовых мест в личном зачете и одно в эстафете
Новости Красноярска: Гендиректор Федерации фигурного катания России рассказал о подготовке Красноярска к чемпионату страны

Гендиректор Федерации фигурного катания России рассказал о подготовке Красноярска к чемпионату страны

10 Августа 2022 г.
Подготовка проходит по плану
Новости Красноярска: На 3 трассах Красноярского края установят автоматические дорожные метеостанции

На 3 трассах Красноярского края установят автоматические дорожные метеостанции

10 Августа 2022 г.
Их планирует установить на трех региональных трассах
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на Столбах с высоты сорвалась 50-летняя женщина

В Красноярске на Столбах с высоты сорвалась 50-летняя женщина

10 Августа 2022 г.
Спасатели эвакуировали пострадавшую и передали службе «03»
Новости Красноярска: В Красноярске трое парней забросали камнями 24-летнюю девушку на Виноградовском мосту

В Красноярске трое парней забросали камнями 24-летнюю девушку на Виноградовском мосту

10 Августа 2022 г.
Полиция проводит проверку
Новости Красноярска: В Красноярске возле автовокзала автобус сбил женщину

В Красноярске возле автовокзала автобус сбил женщину

9 Августа 2022 г.
Пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru