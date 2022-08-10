В Канске мужчина из-за ревности угрожал своей жене оружием

В Канске мужчина приревновал свою супругу к общему приятелю и угрожал ей оружием.

23-летняя женщина обратилась ночью в дежурную часть. На адрес выехал ближайший экипаж ППС.

Полицейские установили, что 26-летний глава семьи вернулся из гостей в нетрезвом состоянии. Он приревновал свою жену к временно проживавшему у них в доме знакомому. Мужчина увёл супругу в баню и приставил к её виску пневматический пистолет, угрожая, пишут на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. На плач и крики прибежал приятель и попытался успокоить злоумышленника. Потерпевшая же позвонила в ОВД.

Подозреваемый пояснил, что купил пневматический пистолет для отпугивания собак в ломбарде.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по статье — до 2 лет лишения свободы.

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