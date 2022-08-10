Дополнительные контейнеры для мусора установят в 50 районах Красноярского края до конца 2022 года

Власти Красноярского края планируют разместить до конца текущего года дополнительные контейнеры для сбора мусора и оборудовать специальные площадки. Согласно планам, данные мероприятия проведут в 50 муниципальных образованиях региона.

Как заявили в правительстве края, места для организации площадок были выбраны органами местного самоуправления при согласовании с местными жителями.

Денежные средства для покупки оборудования и создания площадок были направлены из бюджета Красноярского края. В общей сложности на проведение этих мероприятий выделено порядка 200 млн рублей. В 50 районов региона будет направлено около 5 тысяч мусорных контейнеров. Для них специально создадут 1,3 тысячи площадок.

Для строительства специализированных площадок и покупку контейнеров для мусора муниципальные образования направляют документы, а также заявки в Минэкологии региона. Согласно критериям отбора формируется список муниципалитетов-получателей.

Добавим, что с 2019 года в муниципалитетах Красноярского края уже размещено почти 20 тысяч баков для мусора и осуществляются мероприятия по строительству контейнерных площадок. На данные цели направлено свыше 500 млн рублей.

Фото: © Павел Лисицын / РИА новости