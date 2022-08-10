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В Красноярском крае многодетные семьи смогут получить выплату на ребёнка-школьника

Главная Общество
Красноярск
15:30 10 Августа 2022
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Фотография © krskstate.ru
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Многодетные родители и семьи, где оба родителя — инвалиды (в неполной семье – родитель - инвалид, проживающий с ребёнком), раз в год могут получить пособием на ребёнка-школьника, пишут на сайте правительства Красноярского края. Выплата назначается на каждого школьника в семье.

Например, для Красноярска и приравненных к нему территорий размер помощи — 2 467 рублей. Для Лесосибирска же выплата составит 3 036 рублей, а для Норильска — 3 415 рублей.

— Данная финансовая поддержка семей — одна из краевых инициатив, дополняющих мероприятия нацпроекта «Демография». Обратиться за ней можно в течение всего года. Большинство семей предпочитают подавать документы на выплату накануне нового учебного года. Пока за помощью обратились родители более 30,5 тыс. учеников. Общая сумма выплат — почти 80 млн рублей, - рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Самый удобный способ обратиться за выплатой – портал Госуслуги. Кроме того, подать документы можно лично в МФЦ или территориальные отделения соцзащиты населения.

Напомним, в Красноярском крае началась ежегодная благотворительная акция «Помоги пойти учиться». Специалисты нескольких ведомств, социальных служб, образования и полиции во время совместных рейдов посещают семьи, находящиеся в социально-опасном положении, проверяют готовность детей к новому учебному году и оказывают необходимую поддержку. Об этом сообщают в министерстве социальной политики Красноярского края.

Также отметим, что пункты сбора вещей для школьников открыты во всех комплексных центрах социального обслуживания населения, центрах помощи семье и детям, в министерстве социальной политики. Адреса учреждений здесь.

Акция продлится до 1 октября.

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