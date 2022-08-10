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Предприниматели Красноярского края и Таджикистана заключили 9 договоров о сотрудничестве

Главная Общество
Красноярск
16:05 10 Августа 2022
общество, сотрудничество, бизнес
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В первой недели августа в Согдийской области Таджикистана 18 предпринимателей из Красноярского края встретились с местными бизнесменами и обсудили сотрудничество. 

Встреча была организована Центрально-Сибирской торгово-промышленной палатой. Делегацию из Красноярского края возглавила Дарья Ковалёва, которая является вице-президентом палаты. 

На бизнес-встрече присутствовали руководили почти 20 предприятий занимающихся строительством, производством алкогольной продукции, производством
органоминеральных удобрений, развитием лесного комплекса, логистикой и туризмом. Помимо наших предпринимателей и местных бизнесменов встречу также посетил Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

Среди участников собрания также был Рафаэль Шагеев, который является президентом Центрально-Сибирской ТПП, подчеркнул, что документы предполагают организацию поставок российской продукции в Таджикистан и импорт таджикских товаров в Россию.

Фото предоставлено Центрально-Сибирской ТПП

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