Предприниматели Красноярского края и Таджикистана заключили 9 договоров о сотрудничестве

В первой недели августа в Согдийской области Таджикистана 18 предпринимателей из Красноярского края встретились с местными бизнесменами и обсудили сотрудничество.

Встреча была организована Центрально-Сибирской торгово-промышленной палатой. Делегацию из Красноярского края возглавила Дарья Ковалёва, которая является вице-президентом палаты.

На бизнес-встрече присутствовали руководили почти 20 предприятий занимающихся строительством, производством алкогольной продукции, производством

органоминеральных удобрений, развитием лесного комплекса, логистикой и туризмом. Помимо наших предпринимателей и местных бизнесменов встречу также посетил Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

Среди участников собрания также был Рафаэль Шагеев, который является президентом Центрально-Сибирской ТПП, подчеркнул, что документы предполагают организацию поставок российской продукции в Таджикистан и импорт таджикских товаров в Россию.

Фото предоставлено Центрально-Сибирской ТПП