В Красноярске ищут мошенников, расплатившихся в магазине чужой картой

Сотрудники полиции устанавливают личности мужчины и женщины. Их подозревают в краже денег с чужой банковской карты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

29 июля красноярка сообщила в дежурную часть о том, что неизвестные рассчитались её банковской картой — похитили с карты 4 110 рублей. Женщина рассказала, что последний раз рассчитывалась в аптеке 27 июля. 29 июля ей пришло сообщение, что денег на счёте не хватает.

Сотрудники ОВД установили, что банковской картой пользовались мужчина и женщина. Они совершали покупки в нескольких магазинах.

Приметы:

Мужчине на вид 40-45 лет, европейский тип лица, рост 175-180 см, среднего телосложения. Был одет в чёрную бейсболку с белым узором по левой стороне, синюю рубашку, кожаную чёрную куртку, чёрные брюки и чёрные ботинки.

Женщине на вид 40-45 лет, европейский тип лица, волосы светло-русые, рост 170-175 см, среднего телосложения. Была одета в жёлты дождевик, бело-голубую олимпийку, спортивные сине-голубые штаны и в синие кроссовки на белой подошве.

Если эти люди вам знакомы, звоните по телефонам 8-923-783-57-24 или 2490-512. Либо обращайтесь в дежурную часть отдела полиции № 1 МУ МВД России «Красноярское» (г. Красноярск, пр. Мира, 55 А).

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