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Водители красноярских маршруток около 20 раз нарушили ПДД за один час проверок

Главная Общество
Красноярск
19:00 10 Августа 2022
в красноярске, пдд, нарушения, гибдд, транспорт, автобусы, маршруты, водитель, маршрутки
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В Красноярске сотрудники ГИБДД в рамках профилактического мероприятия «Пассажирский транспорт» проверили, как водители общественного транспорта соблюдают ПДД.

По итогам одного часа проверок, дорожными полицейскими было зарегистрировано почти 20 нарушений ПДД. Водители маршруток игнорировали правила маневрирования и расположения транспорта на проезжей части.

Добавим, что в этом году сотрудниками ГИБДД было зарегистрировано уже свыше 3,5 тысяч нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями общественного транспорта.

Фото: © t.me/gibdd124

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