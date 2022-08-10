Водители красноярских маршруток около 20 раз нарушили ПДД за один час проверок

В Красноярске сотрудники ГИБДД в рамках профилактического мероприятия «Пассажирский транспорт» проверили, как водители общественного транспорта соблюдают ПДД.
По итогам одного часа проверок, дорожными полицейскими было зарегистрировано почти 20 нарушений ПДД. Водители маршруток игнорировали правила маневрирования и расположения транспорта на проезжей части.
Добавим, что в этом году сотрудниками ГИБДД было зарегистрировано уже свыше 3,5 тысяч нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями общественного транспорта.
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