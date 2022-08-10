В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании

Сегодня, 10 августа, стартовала вторая волна приёмной кампании в Университете Решетнёва на вакантные бюджетные места, она коснётся только ограниченного перечная направлений, в том числе:
- Физика
- Информационные системы и технологии
- Энергетическое машиностроение
- Технологические машины и оборудование
- Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечений
- Химическая технология
- Энерго-и ресурсосберегающие процессы
- Ракетные комплексы и космонавтика
- Системы управления движением и навигация
- Двигатели летательных аппаратов
- Стандартизация и метрология
- Лесное дело
- Технология лесозаготовки и деревообрабатывабющих производств
- Ландшафтная архитектура
- Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов
- Проектирование авиационных и ракетных двигателей
- Системы управления летательными аппаратами
- Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства
Подавать документы могут как выпускники 11 классов, так и выпускники колледжей и техникумов. До 29 августа принимаются документы от всех, кто поступает по результатам ЕГЭ, и до 22 августа, если необходимы внутренние вступительные испытания.
Дополнительная информация по тел. (391) 222 7 555
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По материалам Университета Решетнёва
Фото: © пресс-служба Университета Решетнёва