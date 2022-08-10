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В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании

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Красноярск
12:36 10 Августа 2022
общество, красноярск, вуз, студенты, обучение, университет
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Сегодня, 10 августа, стартовала вторая волна приёмной кампании в Университете Решетнёва на вакантные бюджетные места, она коснётся только ограниченного перечная направлений, в том числе:

- Физика

- Информационные системы и технологии

- Энергетическое машиностроение

- Технологические машины и оборудование

- Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечений

- Химическая технология

- Энерго-и ресурсосберегающие процессы

- Ракетные комплексы и космонавтика

- Системы управления движением и навигация

- Двигатели летательных аппаратов

- Стандартизация и метрология

- Лесное дело

- Технология лесозаготовки и деревообрабатывабющих производств

- Ландшафтная архитектура

- Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов

- Проектирование авиационных и ракетных двигателей

- Системы управления летательными аппаратами

- Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий

- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства

В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании

Подавать документы могут как выпускники 11 классов, так и выпускники колледжей и техникумов. До 29 августа принимаются документы от всех, кто поступает по результатам ЕГЭ, и до 22 августа, если необходимы внутренние вступительные испытания.

Дополнительная информация по тел. (391) 222 7 555

Об этом и многом другом узнайте в официальной группе университета ВК и на канале  Telegram

По материалам Университета Решетнёва

Фото: © пресс-служба Университета Решетнёва

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