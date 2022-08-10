В Каратузском районе ввелии карантин после обнаружения бешенства у собаки

В Красноярском крае в Каратузском районе был введен карантин по бешенству животных. Опасное заболевание было выявлено у собаки. По официальной информации, карантин будет действовать вплоть до шестого сентября.

Ограничительные мероприятия действуют на улице Пролетарской, один из земельных участков которой был определен в качестве эпизоотического очага. В качестве неблагополучного пункта определили территории, которая прилегает к данному очагу в радиусе трех километров.

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