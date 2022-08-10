На 3 трассах Красноярского края установят автоматические дорожные метеостанции

В Красноярском крае на региональных трассах появятся автоматические дорожные метеостанции. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В правительстве края рассказали, что станции планируют разместить в Емельяновском районе, на маршрутах Березовка – Маганск и Красноярск – Кузнецово – Зыково.

Как объяснил первый замминистра транспорта региона Ренат Даутханов, главная функция метеостанции заключается в быстром и точном прогнозе образования на трассах гололеда, а также снежного наката.

После установки станций подрядные организации, обслуживающие региональные маршруты, смогут оперативно реагировать на изменение погоды, ведь это крайне важно в зимний период. Места для размещения станций выбирали с учетом интенсивности движения. Отметим, что в настоящее время на дорогах Красноярского края функционирует 17 автоматических метеостанций.

В общей сложности за три года на региональных дорогах планируют разместить порядка 420 умных устройств, среди которых камеры, детекторы автомобилей, светофоры, метеостанции и пункты управления интенсивностью движения. Отметим, что в минувшем году в Красноярске было размещено 500 датчиков транспорта, а также были подключены 15 метеостанций. Более того, в краевом центре заработал Центр организации дорожного движения.

Фото: © Никита Алексеев