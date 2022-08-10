10 августа
Красноярск
погода +22 °C
60.38
 
€ 61.55
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На 3 трассах Красноярского края установят автоматические дорожные метеостанции

Главная Общество
Красноярск
17:30 10 Августа 2022
в красноярском крае, дороги, автомобиль, правительство
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае на региональных трассах появятся автоматические дорожные метеостанции. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В правительстве края рассказали, что станции планируют разместить в Емельяновском районе, на маршрутах Березовка – Маганск и Красноярск – Кузнецово – Зыково.

Как объяснил первый замминистра транспорта региона Ренат Даутханов, главная функция метеостанции заключается в быстром и точном прогнозе образования на трассах гололеда, а также снежного наката.

После установки станций подрядные организации, обслуживающие региональные маршруты, смогут оперативно реагировать на изменение погоды, ведь это крайне важно в зимний период. Места для размещения станций выбирали с учетом интенсивности движения. Отметим, что в настоящее время на дорогах Красноярского края функционирует 17 автоматических метеостанций.

В общей сложности за три года на региональных дорогах планируют разместить порядка 420 умных устройств, среди которых камеры, детекторы автомобилей, светофоры, метеостанции и пункты управления интенсивностью движения. Отметим, что в минувшем году в Красноярске было размещено 500 датчиков транспорта, а также были подключены 15 метеостанций. Более того, в краевом центре заработал Центр организации дорожного движения.  

Фото: © Никита Алексеев

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В воздухе Ачинска обнаружили превышение по диметилбензолу и метилбензолу

В воздухе Ачинска обнаружили превышение по диметилбензолу и метилбензолу

10 Августа 2022 г.
Гигиенический норматив был превышен в 7,9 % проб воздуха
Новости Красноярска: Благоустройство «Нейтрино-парка» завершится в Железногорске в сентябре

Благоустройство «Нейтрино-парка» завершится в Железногорске в сентябре

10 Августа 2022 г.
Там установят амфитеатр, сценические площадки и террасы для отдыха
Новости Красноярска: Водители красноярских маршруток около 20 раз нарушили ПДД за один час проверок

Водители красноярских маршруток около 20 раз нарушили ПДД за один час проверок

10 Августа 2022 г.
В 2022 году водители маршруток допустили более 3,5 тысяч нарушений ПДД
Новости Красноярска: Красноярские спортсмены завоевали 11 медалей на чемпионате России по биатлону среди ветеранов

Красноярские спортсмены завоевали 11 медалей на чемпионате России по биатлону среди ветеранов

10 Августа 2022 г.
Красноярцы завоевали 10 призовых мест в личном зачете и одно в эстафете
Новости Красноярска: Гендиректор Федерации фигурного катания России рассказал о подготовке Красноярска к чемпионату страны

Гендиректор Федерации фигурного катания России рассказал о подготовке Красноярска к чемпионату страны

10 Августа 2022 г.
Подготовка проходит по плану
Новости Красноярска: Дополнительные контейнеры для мусора установят в 50 районах Красноярского края до конца 2022 года

Дополнительные контейнеры для мусора установят в 50 районах Красноярского края до конца 2022 года

10 Августа 2022 г.
Также будут оборудованы специализированные площадки
Новости компаний
10/08
В Университете Решетнёва стартовала вторая волна приёмной кампании
10/08
Гражданство Румынии для россиян: как получить второй паспорт, предусмотренный законом
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

5 Августа 2022 г.
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Новости Красноярска: В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

В Красноярске на Столбах с высоты сорвался 49-летний мужчина

7 Августа 2022 г.
Его передали медикам
Новости Красноярска: В Красноярске трое парней забросали камнями 24-летнюю девушку на Виноградовском мосту

В Красноярске трое парней забросали камнями 24-летнюю девушку на Виноградовском мосту

10 Августа 2022 г.
Полиция проводит проверку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru